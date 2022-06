(Boursier.com) — Korian annonce sa participation à la 6ème édition du salon Vivatech qui démarre mercredi demain à Paris, avec la présentation de nombreuses innovations dans les domaines du soin, de la santé et du service hôtelier. Le Groupe démontre ainsi son plein investissement pour partager son expertise de la santé afin d'apporter confort et sécurité au quotidien à ses patients et à ses personnels soignants.

Avec l'appui de son agence digitale -Korian Solutions- Korian travaille à l'amélioration de la qualité des soins en particulier du confort de vie et de la sécurité des patients, de leurs familles et du personnel soignant, en s'appuyant sur l'innovation numérique.

"Le Groupe a construit un écosystème dynamique entrepreneurial et travaille en étroite collaboration avec des partenaires au développement d'innovations et au déploiement de celles mises au point par les plus grands acteurs de santé, allégeant les coûts de la santé des générations futures".