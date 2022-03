(Boursier.com) — Korian annonce le lancement de 'KORUS 2022', son premier plan d'actionnariat salarié au profit de l'ensemble de ses collaborateurs en France, Allemagne, Italie, Belgique, Espagne, Pays-Bas et Royaume-Uni.

En accord avec les engagements de son projet d'entreprise "le Soin à Coeur", Korian offre à ses salariés la possibilité de détenir, directement ou indirectement, des actions Korian.

KORUS 2022 est une nouvelle étape de la politique de ressources humaines de Korian, qui offrira à chaque salarié la possibilité de bénéficier en tant qu'actionnaire des ambitieux projets de transformation et d'innovation portés par le Groupe et de sa croissance future dont l'objectif est d'améliorer le quotidien des personnes âgées et fragiles, et de les accompagner quelques soient leurs besoins.

L'Offre sera réalisée par le biais d'une cession d'actions et/ou d'une augmentation de capital réservées aux adhérents du plan d'épargne groupe ("PEG") et du plan d'épargne groupe international ("PEGI") conformément aux dispositions des articles L. 3332-24 et L. 3332-18 du Code du travail.

Les principales caractéristiques de l'Offre ont été arrêtées par la décision du Conseil d'administration du 2 décembre 2021.

Les dates de la période participation/rétractation seront arrêtées par une décision de la Directrice Générale agissant sur délégation du Conseil d'administration, prévue le 24 juin 2022.

Le prix d'acquisition ou de souscription des actions offertes sera égal à la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes d'échange de l'action Korian sur le marché Euronext Paris durant les vingt jours de bourse précédant la décision de la Directrice Générale fixant les dates de la période participation/rétractation des actions, diminué d'une décote de 15% et arrondi à la deuxième décimale la plus proche. Cette décision est prévue le 24 juin 2022.

Le taux de change applicable pour le Royaume-Uni sera fixé en même temps que le Prix de l'Offre.

Calendrier indicatif

- Période de réservation : du 5 au 23 mai 2022 inclus

- Décision de fixation du Prix de l'Offre : 24 juin 2022

- Période participation/rétractation : du 24 au 27 juin 2022 inclus

- Augmentation de capital/Règlement-livraison : 21 juillet 2022

- Fin de la période d'indisponibilité : 20 juillet 2027, à minuit.