Korian annonce l'acquisition du groupe 5 Santé

Crédit photo © Korian

(Boursier.com) — Korian, premier groupe européen du soin et de l'accompagnement au service du Grand Âge et des fragilités, annonce l'acquisition de 5 Santé, groupe français spécialisé dans le traitement des maladies chroniques (pneumologie, cardiologie, neurologie, addictologie...) auprès de sa fondatrice, Catherine Miffre, et du fonds d'investissement Parquest Capital.

Notamment reconnu pour la réhabilitation de patients atteints de maladies respiratoires et en particulier de broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO), 5 santé propose un parcours de soins différenciant à des patients venant du domicile, dans le cadre de séjours programmés.

Le groupe est propriétaire de six cliniques de Soins de Suite et de Réadaptation, situées en Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie, toutes conçues avec une haute exigence de qualité et de confort pour les patients. Avec au total près de 500 lits et une centaine de places en hôpital de jour, l'ensemble de ces activités représente un chiffre d'affaires estimé à 44 millions d'euros pour 2019.

Dans le cadre de cette opération, Korian se porte également acquéreur du parc foncier du groupe.

Catherine Miffre, fondatrice dirigeante, et son management rejoignent les équipes Korian pour poursuivre le développement de 5 Santé. "Nous sommes heureux d'accueillir les équipes de 5 Santé ainsi que son équipe dédiée de chercheurs, dont l'expertise unique, notamment en matière de 'R&D', va renforcer nos capacités d'innovation pour le développement de futurs projets. Avec cette acquisition, Korian franchit un pas de plus vers la spécialisation de ses services dans le but de bâtir un accompagnement personnalisé et adapté aux besoins de ses patients au coeur des bassins de vie où le Groupe est présent" commente Nicolas Merigot, Directeur Général France Santé.

Catherine Miffre, Présidente du groupe 5 Santé ajoute : "L'entrée de 5 Santé au sein du groupe Korian va permettre d'affirmer davantage notre expertise dans la réhabilitation des malades chroniques, d'étendre le caractère innovant du concept développé par nos chercheurs pour une déclinaison sur l'ensemble des pathologies chroniques et d'accélérer sa transposition dans une logique de parcours afin d'améliorer la qualité de vie des malades chroniques."

"Nous sommes très admiratifs du développement qu'a connu le groupe 5 Santé depuis sa constitution en mai 2015. Nous sommes convaincus que ce rapprochement avec le groupe Korian permettra à Catherine Miffre et ses équipes d'accélérer encore ce développement dans les années à venir", conclut Denis Le Chevallier, Directeur Associé, Parquest Capital.