Korian : Ages&Vie en pleine expansion

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Foncière Ages&Vie, créée en partenariat avec Korian, Crédit Agricole Assurances et Banque des Territoires, a signé 17 projets de VEFA supplémentaires. Au total, 87 projets d'habitat inclusif sont déjà en cours de développement. 6 nouvelles maisons Ages&Vie ont été inaugurées depuis le début du mois de juillet, confirmant le succès du concept. Ainsi, le réseau des colocations Ages&Vie développé par Korian et soutenu par la Banque des Territoires et Crédit Agricole Assurances entend doubler de taille en 2021. "Au-delà des projets en cours, 350 nouveaux projets sont à l'étude et plus de 1.000 communes à travers la France ont manifesté leur intérêt pour le concept Ages&Vie qui répond à un besoin majeur dans les territoires", a commenté Sophie Boissard, directrice générale de Korian. "Grâce au soutien de nos partenaires, la Banque des Territoires, Crédit Agricole Assurances, le réseau des Caisses régionales du Crédit Agricole ainsi que la Banque européenne d'investissement, nous sommes heureux de pouvoir accompagner la croissance de cette belle entreprise, dirigée par trois fondateurs engagés : Thierry Morel, Nicolas Perrette et Simon Vouillot".