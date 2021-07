Korian acquiert un acteur de 550 lits en Italie

(Boursier.com) — Korian a fait l'acquisition de 90% du groupe familial Santa Croce, un Groupe, qui exploite cinq établissements dans le centre de Turin et dans la région soit un total de 550 lits répartis entre une clinique de soins de suite et de réadaptation de 143 lits et quatre établissements gériatriques de long séjour qui proposent également des services d'accueil de jour. Trois centres ambulatoires viennent compléter ce pôle médical de proximité, avec une activité mensuelle de 30 000 sessions.

Enfin, Santa Croce dispose d'un pipeline de 270 lits à mettre en service d'ici 2023 ce qui permettra à Korian Italie d'assurer la poursuite du développement de son activité de soins spécialisés et de longue durée dans la région du Piémont et d'accroître ses capacités d'accueil de jour.