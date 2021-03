Korian acquiert Ita Salud Mental et accélère son développement européen dans les activités de santé mentale

Korian acquiert Ita Salud Mental et accélère son développement européen dans les activités de santé mentale









Crédit photo © Korian

(Boursier.com) — Korian , premier Groupe européen de Soin au service des personnes âgées et fragiles, annonce la signature d'un accord auprès de Magnum Capital en vue de l'acquisition du troisième acteur de la santé mentale en Espagne, Ita Salud Mental. Sous réserve des autorisations règlementaires d'usage, cette acquisition devrait se conclure définitivement d'ici quelques mois.

Après l'acquisition, en décembre 2020, d'Inicea, acteur majeur en France, Korian poursuit son développement dans la santé mentale et devient le 3ème acteur en France et en Espagne, avec une offre de soins innovants et spécialisés à travers un accueil en hospitalisation complète et en ambulatoire.

Ita Salud Mental est un groupe spécialisé dans la santé mentale, troisième acteur en Espagne en nombre de lits et deuxième en termes de chiffre d'affaires, il exploite 39 établissements en Espagne avec une forte présence notamment en Catalogne, Madrid et Valence.

Son réseau se compose de 27 cliniques et établissements de soins et de 12 centres d'accueil de jour (dont 2 antennes) avec une spécialisation reconnue sur la prise en charge des troubles du comportement, de la personnalité et de l'alimentation, des addictions et du développement neurologique, ainsi qu'en psychiatrie générale.

Le Groupe a connu un développement rapide ces cinq dernières années, en réponse aux besoins croissants de la population espagnole en matière de soins de santé mentale. On estime en effet que plus de 3 millions de personnes en Espagne souffrent de troubles de l'humeur ou du comportement, chiffre qui devrait continuer à augmenter de façon importante ces prochaines années, avec une demande croissante de prise en charge ambulatoire.

Le Groupe Ita Salud Mental jouit d'une excellente réputation sur le plan médical, grâce la qualité de l'approche thérapeutique qu'il a développée, qui vise à traiter le patient dans son cadre de vie et à proximité de son entourage, en prenant en charge les différentes phases du traitement jusqu'au retour à la vie normale. Cette réputation se reflète dans le niveau de NPS, parmi les plus élevés du secteur, à 70%.

Les deux tiers des établissements d'Ita Salud Mental sont certifiés ISO 9001.

Le chiffre d'affaires de la plateforme devrait atteindre près de 50 millions d'euros en 2021, avec une croissance moyenne attendue d'environ 15% (CAGR) d'ici 2024, sous l'effet de la montée en charge des établissements récemment ouverts ou relocalisés et l'ouverture de capacités supplémentaires, à raison de cinq sites par an (établissements et unités de consultation). Ces activités contribueront favorablement à la marge d'EBITDA du Groupe dès 2021.

Compte tenu du modèle très largement ambulatoire de prise en charge d'Ita Salud Mental, les engagements immobiliers du Groupe restent limités, ce qui se traduit par un taux d'effort faible. La transaction inclut toutefois les murs d'une grande clinique et de deux centres d'accueil de jour pour un total d'environ 10 millions d'euros, soit environ 15% du parc exploité.

Le Groupe Korian vise en 2022 un chiffre d'affaires d'environ 250 millions d'euros dans les activités de santé mentale à l'échelle européenne et entend poursuivre son développement en misant sur les approches thérapeutiques innovantes et l'ambulatoire afin d'apporter des solutions de soins répondant aux besoins croissants dans ce domaine, notamment dans un environnement post-Covid.

Le chiffre d'affaires total réalisé par les activités de Korian sur les segments sanitaire et médico-social en Espagne devrait atteindre environ 130 millions d'euros d'ici 2022. Le Groupe dispose désormais d'une plateforme nationale, lui permettant de développer ses activités au service de la prise en charge des différentes formes de fragilités.

Alberto Bermejo, associé chez Magnum Capital a déclaré : "Nous sommes très fiers d'avoir contribué à l'expansion d'Ita qui est aujourd'hui l'acteur de référence dans le traitement de la santé mentale en Espagne. Nous sommes convaincus que l'intégration avec Korian créera de nouvelles opportunités de croissance dans ce domaine et renforcera la position de leader d'Ita dans l'excellence de la qualité des soins proposés."

"Nous sommes heureux d'accueillir Ita Salud Mental au sein du Groupe Korian", commente Sophie Boissard, Directrice générale de Korian. "Cette acquisition s'inscrit pleinement dans notre stratégie d'élargissement de nos activités du Grand âge à la prise en charge des différentes formes de fragilités et pathologies chroniques à l'échelle européenne.

Le management et les équipes de Ita Salud Mental ont développé une approche thérapeutique reconnue en matière de troubles alimentaires, et de troubles de l'humeur et du comportement. Nous souhaitons poursuivre activement le développement de ces activités, qui correspondent à un enjeu de santé publique majeur, en Espagne, tout en encourageant les échanges entre les équipes d'Ita et celles d'Inicea, afin de renforcer les expertises et les compétences respectives de ces deux plateformes. Nous continuerons par ailleurs à développer les activités de santé mentale du Groupe à l'échelle européenne dans les années à venir."