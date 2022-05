Korian a adhéré à la fédération européenne European Aging Network (EAN)

(Boursier.com) — Korian annonce avoir adhéré à la fédération européenne European Aging Network (EAN), à l'issue de son assemblée générale, le 5 avril dernier à Malmö, en Suède. Korian rejoint ainsi les associations nationales de maisons de retraite et de réseaux de soins aux personnes âgées de 27 pays adhérentes à l'EAN.

L'EAN contribue notamment à des projets européens majeurs pour l'avenir du secteur parmi lesquels l'Espace européen des données de santé et la Stratégie européenne en matière d'accueil et de soins.

Ses membres, au service de plus d'un million de personnes âgées en Europe, entendent promouvoir les meilleures pratiques en matière de soins aux personnes âgées, afin que celles-ci puissent vivre plus longtemps en meilleure santé et de manière plus autonomes, grâce à des services adaptés à leurs besoins à mesure qu'ils évoluent.

Sophie Boissard, directrice générale du groupe Korian, indique : "En complément de l'action que nous menons à travers nos organisations professionnelles nationales dans chacun des pays dans lesquels nous sommes présents, nous souhaitons, à travers cette adhésion directe à l'EAN, contribuer à dessiner les réponses communes à l'échelle européenne en matière de santé et de Grand âge".