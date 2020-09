Korian : 9.000 embauches en CDI et 800 apprentis en 2021-2022

(Boursier.com) — Après avoir recruté 4.500 collaborateurs (dont 2.500 aides-soignants) et formé 500 apprentis en 2020, Korian s'engage, en France, à poursuivre et à amplifier ses efforts en termes d'emploi, de formation et d'apprentissage tout au long de 2021-2022.

Alors que le gouvernement a présenté hier son plan de relance de l'économie, Korian souligne son engagement et sa mobilisation à recruter 9.000 personnes en CDI d'ici 2022 dans les métiers du soin, de l'hôtellerie et de la restauration.

Avec des équipes très investies dans la formation des jeunes en apprentissage, Korian propose des parcours professionnels ascensionnels, par le biais des parcours diplômants, dans des métiers durables et porteurs de sens.

A l'heure où la question de l'emploi est centrale, Korian souhaite être un partenaire de choix pour les jeunes et les personnes en reconversion professionnelle.

"La crise du Covid-19 a mis en exergue l'importance des besoins à pourvoir dans les métiers de la santé et du soin aux personnes fragiles. Pour les seuls aides- soignants, ce sont 60 000 nouveaux postes qui devront être créés chaque année d'ici 2025. Avec 600 postes d'alternants proposés en 2021, Korian a décidé de s'investir fortement pour permettre aux jeunes qui le souhaitent de rejoindre ces métiers de sens et d'accéder à des parcours qualifiants avec un CDI à la clé. C'est aussi une façon pour notre entreprise de participer à la mobilisation générale pour amortir les conséquences très dures de la crise économique pour notre pays" souligne Sophie Boissard, directrice générale du groupe Korian.

Korian poursuit ses investissements dans la formation innovante. Ainsi, le Groupe inaugurera en octobre 2020 son institut de formation digitale, à Lyon, qui s'intégrera au parcours des apprentis et des salariés en Validation des Acquis par l'Expérience (VAE). Il s'appuiera sur des modalités pédagogiques inédites dans le secteur, parmi lesquelles un espace reproduisant une vraie chambre totalement connectée et une régie pour permettre le suivi à distance des formations en mode dynamique.

Par ailleurs, Korian prépare activement, pour janvier 2021, l'ouverture de son Centre de Formation des Apprentis du soin, avec un objectif de 200 apprentis la première année, 400 en 2022 et 600 en 2023, soit un total cumulé de 1 200 apprentis sur la période. En parallèle, la 2ème promotion de la classe d'aides-soignants Korian, en partenariat avec La Croix Rouge, a démarré le 31 août à Romainville.

Enfin, le CFA des Chefs, dédié aux métiers de la cuisine, fondé en 2019 avec Accor, Sodexo et Adecco, va ouvrir ses portes également en septembre 2020. Korian travaille à sourcer les candidats en étroite collaboration avec ses partenaires...