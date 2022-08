Kohl's : Starboard sur le départ ?

(Boursier.com) — Kohl 's pourrait souffrir à Wall Street ce jour, alors que le fonds activiste Starboard Value, qui avait proposé de racheter l'enseigne de grands magasins pour 9 milliards de dollars en janvier, a réduit sa participation de plus de 80% au deuxième trimestre. Starboard a déclaré ainsi avoir vendu 2,8 millions de titres Kohl's durant le trimestre, conservant seulement un peu plus de 535 000 titres à fin juin 2022. Acacia Research, entité de Starboard, avait proposé de racheter le détaillant pour 64$ par titre en janvier. Kohl's avait repoussé cette proposition.