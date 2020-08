Kohl's résiste mieux que prévu

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Kohl's, le groupe américain de grande distribution, a publié pour le trimestre clos une perte ajustée moins lourde que prévu, ainsi qu'une baisse des ventes moins prononcée qu'anticipé. Le bénéfice net trimestriel est même ressorti positif de 47 millions de dollars, 30 cents par action, contre 241 millions de dollars un an avant. Sur une base ajustée, le groupe a essuyé une perte de 39 millions de dollars, contre un bénéfice de 247 millions de dollars un an avant. Les ventes sur ce trimestre clos début août 2020 ont dévissé tout de même de 23,1% en glissement annuel à 3,4 milliards de dollars, contre 4,4 milliards un an avant. Michelle Gass, CEO, souligne que Kohl's évolue toujours dans une période d'extraordinaire changement et d'incertitude.