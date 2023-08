Kohl's : quelques motifs de satisfaction

(Boursier.com) — Kohl 's, le groupe américain de grande distribution, a affiché des profits divisés par deux sur le trimestre clos, sur de faibles ventes. Néanmoins, le bénéfice ajusté par action a largement dépassé les attentes de marché à 52 cents, contre 1,11$ un an plus tôt. Les ventes à comparable ont décliné de 5% en glissement annuel, soit une correction un peu plus conséquente que prévu. Les ventes totales ont baissé de 4,8% en glissement annuel à 3,68 milliards de dollars. Le management évoque tout de même un "fort levier de ventes" de "Sephora at Kohl's" et une solide génération de cash flow qui a permis de réduire l'endettement. Le bénéfice net a représenté 72 millions de dollars soit 65 cents par titre, contre 157 millions de dollars un an plus tôt. Les stocks ont quant à eux été réduits de 14% en comparaison de l'an dernier. Enfin, le groupe réaffirme ses prévisions financières annuelles, tablant sur un recul des ventes de 2-4% et un bénéfice dilué ajusté par action allant de 2,10 à 2,70$.