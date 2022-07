Kohl's plonge ! Franchise ne paie pas

(Boursier.com) — Kohl 's, la chaîne américaine de distribution, dévisse de près de 20% avant bourse à Wall Street, sous les 29$, alors que le groupe a mis un terme à ses négociations engagées en vue de son possible rachat par Franchise Group, en raison du contexte actuel et de la forte volatilité des marchés. Kohl's évoque donc une détérioration significative de l'environnement retail depuis le début du processus de mise en vente. Pire, le groupe abaisse par ailleurs ses prévisions financières pour le deuxième trimestre fiscal, évoquant la faiblesse des dépenses de consommation.

"Malgré un effort concerté des deux côtés, l'environnement actuel de financement et de ventes au détail a créé des obstacles importants à la conclusion d'un accord acceptable et pleinement exécutable", a déclaré Peter Boneparth, président du conseil d'administration de Kohl's. "Compte tenu de l'environnement et de la volatilité du marché, le conseil d'administration a déterminé qu'il n'était tout simplement pas prudent de poursuivre un accord", a ajouté Boneparth. Alors que le conseil d'administration de Kohl's a décidé qu'il était dans l'intérêt des actionnaires que la direction continue à fonctionner de manière autonome, le détaillant a également déclaré vendredi que son conseil "restait néanmoins ouvert à toute opportunité de maximiser la valeur actionnariale". Franchise Group a également confirmé ce matin que les négociations pour acquérir Kohl's étaient terminées. La société, dirigée par Brian Kahn, a déclaré qu'elle continuerait d'évaluer d'autres opportunités de transactions internes et externes.