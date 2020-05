Kohl's offre des comptes mitigés

(Boursier.com) — Kohl's, la chaîne américaine de grande distribution, a publié des comptes marqués par une forte croissance des ventes en ligne. Néanmoins, le groupe est ressorti déficitaire du fait de la crise actuelle. Pour le premier trimestre, la perte nette s'est élevée à 541 millions de dollars et 3,50$ par titre. La perte ajustée par action a représenté 3,2$, contre un consensus de place de -1,8$. Sur le trimestre clos début mai, le groupe de Menomonee Falls, Wisconsin, a donc souffert du fait des fermetures de magasins dues au Covid-19. Les ventes nettes ont chuté de 44% à 2,16 milliards de dollars, mais les revenus online se sont appréciés de 24% sur le trimestre et de plus de 60% en avril avec le confinement ! Le groupe a débuté le processus de "reconstruction" et rouvert récemment environ 50% de ses magasins américains.