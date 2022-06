Kohl's mettrait en pause sa cession

(Boursier.com) — Kohl 's gagne du terrain avant bourse à Wall Street, alors que selon le New York Post, le processus de cession du groupe serait pourtant suspendu pour l'heure. L'échéance était fixée à cette semaine pour les offres finales, mais plusieurs acquéreurs potentiels se seraient retirés, d'après de multiples sources. Selon le NYP, le processus aurait été affecté par le récent avertissement du groupe sur les ventes et profits de l'année, en marge de la publication du premier trimestre. Des sources du NYP ajoutent que le report pourrait se prolonger après le prochain trimestre, afin de donner à Kohl's plus de temps pour stabiliser son activité.

De son côté, le Wall Street Journal croit savoir que Sycamore Partners aurait fourni une offre autour de 55$ par titre, alors que Franchise Group aurait proposé près de 60$ par action.