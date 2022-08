Kohl's lance un avertissement

(Boursier.com) — Kohl 's chute avant bourse à Wall Street. Le détaillant américain vient en effet de réduire ses prévisions, invoquant l'inflation. La compagnie anticipe désormais, pour l'exercice fiscal clos en janvier 2023, un bénéfice par action allant de 2,8 à 3,2$, bien loin de la fourchette antérieure allant de 6,45 à 6,85$ et du consensus FactSet, qui était d'un peu plus de 4$. La chaîne du Wisconsin, qui avait abandonné le mois dernier sa vente à Franchise Group du fait du ralentissement du marché et des conditions de financement difficiles, avait également prévu que les ventes nettes de 2022 chuteraient entre 5% et 6%, par rapport à ses prévisions précédentes de croissance 'stable à 1%'. Les ventes nettes au deuxième trimestre fiscal, juste clos, ont chuté de 8,5% à 3,86 milliards de dollars, en ligne avec le consensus.