Kohl's flambe à Wall Street après un bénéfice inattendu

(Boursier.com) — Kohl 's, la chaîne américaine de magasins reprise en mains par Tom Kingsbury depuis février, a rassuré ce mercredi à Wall Street en faisant état d'un bénéfice trimestriel inattendu de 14 millions de dollars et 13 cents par titre, stable en glissement annuel. Les ventes sur ce premier trimestre fiscal 2023 clos fin avril ont pourtant baissé de 3,3% à 3,4 milliards de dollars, avec une décroissance de 4,3% à comparable. Le bénéfice opérationnel a été de 98 millions de dollars, contre 82 millions un an auparavant. Les stocks ont été ramenés à 3,5 milliards de dollars, en retrait de 6% en glissement annuel. Le consensus sur la période était de 42 cents de perte par action pour 3,34 milliards de revenus. Pour l'exercice, le groupe envisage des revenus en recul de 2 à 4%, une marge opérationnelle voisine de 4%, et un bénéfice ajusté par action allant de 2,1 à 2,7$.