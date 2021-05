Kohl's chancelle, malgré une très forte croissance

Kohl's chancelle, malgré une très forte croissance









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Kohl 's trébuche de 8% avant bourse à Wall Street suite à sa publication trimestrielle. Pourtant, le groupe américain de distribution a affiché au premier trimestre fiscal des résultats supérieurs au attentes, rehaussant par ailleurs ses estimations. Le bénéfice net trimestriel est ressorti ainsi positif de 14 millions de dollars et 9 cents par titre, contre une perte de 541 millions de dollars et 3,52$ par titre un an avant. Le bénéfice ajusté par action a représenté 1,05$, alors que le consensus était de... 8 cents selon FactSet ! Les revenus se sont envolés à 3,66 milliards, contre 2,16 milliards un an avant. La chaîne table, pour l'exercice, sur une croissance de 15 à 19% des revenus, tandis que le bpa ajusté est espéré entre 3,80 et 4,20$. La forte demande en vêtements soutient tout particulièrement l'activité.