Kohl's atomise le consensus et dope ses prévisions

(Boursier.com) — Kohl 's, la chaîne américaine de distribution, a publié pour son second trimestre fiscal des ventes et profits supérieurs aux attentes et à sa propre guidance. Les ventes trimestrielles ont flambé de 31,4% à 4,45 milliards de dollars, alors que le bénéfice dilué par action est ressorti au niveau record de 2,48$, contre une perte sur la période correspondante de l'an dernier. Le consensus était de 1,16$ de bpa ajusté et 3,99 milliards de recettes. Kohl's rehausse par ailleurs ses prévisions de bénéfices 2021 entre 5,80 et 6,10$ par action. Le groupe a terminé le trimestre avec 2,6 milliards de dollars de cash et racheté pourtant pour 255 millions de dollars de titres sur la période.