Kodak : +500%, LA valeur Covid-19 du moment

(Boursier.com) — Kodak poursuit son incroyable envolée ce mercredi sur le Nyse, s'offrant un gain monumental de... près de 500% à 47,3$, pour une capitalisation boursière désormais supérieure à 2 milliards de dollars. Hier déjà, le titre avait connu un rallye phénoménal de plus de 200% à Wall Street. S'interrogeant sur cette "renaissance", le Barron's constate qu'aucun analyste ne couvre actuellement la valeur de l'ex-star de la photographie. Il n'y a donc aucun objectif de cours ou de résultats sur lequel les opérateurs pourraient s'appuyer.

Par ailleurs, Kodak a sécurisé un financement gouvernemental aux USA pour produire des ingrédients de traitements génériques, y compris l'hydroxychloroquine ! Ainsi, Kodak a obtenu 765 millions de dollars de prêt d'International Development Finance Corp. pour concevoir des ingrédients de traitements. Pour l'heure, le groupe conçoit des produits d'impression et des matériaux avancés et produits chimiques. L'International Development Finance Corp. accorde ce crédit dans le cadre du 'Defense Production act' américain, et espère ainsi, selon le Wall Street Journal, limiter la dépendance des USA vis-à-vis des traitements conçus à l'étranger.

Kodak va donc concevoir des ingrédients pour traitements génériques, y compris pour l'hydroxychloroquine, si chère à Donald Trump en tant que traitement du nouveau coronavirus. Il n'en fallait pas plus pour provoquer sur le dossier une vertigineuse flambée boursière. Jim Continenza, le directeur général de Kodak, confirme au WSJ que le gouvernement américain entend ainsi se défaire de sa dépendance aux traitements provenant de Chine ou d'Inde...