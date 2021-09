KLM se dit contraint de supprimer son programme hivernal vers Orlando, Miami et Las Vegas

(Boursier.com) — Coup dur pour KLM. Compte tenu de la décision du gouvernement néerlandais de désigner les États-Unis comme une zone à très haut risque, le partenaire d'Air France se dit contraint de supprimer ses nouveaux vols proposés cet hiver, entre Amsterdam et Orlando, Miami et Las Vegas (du 31 octobre 2021 au 26 mars 2022). Le choix de La Haye signifie que les voyageurs vaccinés en provenance des États-Unis qui détiennent un certificat de test négatif ou un certificat de guérison devront également passer dix jours supplémentaires en quarantaine aux Pays-Bas. Cette décision "constitue un grand pas en arrière pour KLM".

" La santé et la lutte contre le COVID-19 sont primordiales, mais les mesures prises doivent être efficaces et proportionnées. Il semble que d'autres États membres de l'UE, tels que l'Italie, la France et la Belgique, ne mettent pas un triple verrou à la porte des voyageurs en provenance des États-Unis ", ajoute le transporteur.