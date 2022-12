Klépierre : un analyste vise plus haut

(Boursier.com) — Klépierre monte de 1,4% à 22,50 euros, alors que JP Morgan a rehaussé son objectif de cours de 19 à 23 euros, tout en restant à 'sous-pondérer' sur le dossier... Le chiffre d'affaires total des 9 premiers mois s'est établi à 1,104 milliard d'euros, en hausse de 17,1% par rapport à la même période de l'an dernier. La reprise soutenue de l'activité s'est traduite par une forte augmentation des revenus locatifs reflétant une normalisation de la facturation et une hausse des taux de collecte à laquelle s'ajoute un rebond des revenus variables et des autres revenus.

Ainsi, sur les 9 premiers mois de l'année, les revenus locatifs bruts du groupe ont augmenté de +27,4% à périmètre constant pour atteindre 855 ME. De même, les revenus locatifs nets ont progressé de 31,4% à périmètre constant, pour atteindre 734,6 ME. Ce montant inclut 47 ME d'encaissements de loyers afférents à 2020 et 2021, au-delà des objectifs fixés.

Rotation du portefeuille

Depuis le 1er janvier 2022, le groupe a poursuivi sa stratégie de rotation du portefeuille et a cédé pour 472 ME d'actifs, principalement en Norvège et en France. Ces cessions ont été conclues pour des montants en ligne avec les valeurs d'expertise.

Au 30 septembre dernier, les ratios d'endettement de Klépierre ont continué de s'améliorer avec un ratio dette nette/EBE de 8,2x et un ratio élevé de couverture des frais financiers (10,0x). L'endettement net consolidé s'élève à 7,667 MdsE, en baisse de 457 ME par rapport au 30 juin 2022, et le ratio Loan-to-Value (LTV) s'est établi à 37,8%.

A la même date, la maturité moyenne de la dette brute du groupe s'élevait à 6,4 ans et sa position de liquidité à 2,7 MdsE, soit une hausse de 400 ME par rapport au 30 juin 2022.

Sur la base de la bonne performance réalisée au cours des 9 premiers mois de l'année, le groupe a confirmé son objectif de cash-flow net courant d'au moins 2,45 euros par action pour 2022.