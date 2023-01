Klepierre : rouge vif

(Boursier.com) — Klepierre sous-performe le marché en début de séance avec un titre qui perd 2,5% à 22,3 euros. Le flux vendeur sur la valeur est à relier à une note de RBC Capital qui a abaissé sa recommandation sur le dossier à 'performance de marché' avec un objectif ajusté de 22,5 à 23 euros. Le courtier met en avant la surperformance de l'action au cours des derniers mois et un contexte de risques pesant sur les perspectives à court terme. Globalement, RBC affirme que la sous-performance des actions immobilières européennes en 2022, une concentration accrue sur la résilience des revenus locatifs et une image plus positive de la dynamique des coûts devraient étayer les perspectives du secteur.