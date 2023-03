Klépierre : retour de bâton

(Boursier.com) — En repli de 3,3% à 22,35 euros ce mercredi, Klépierre est plombé par une note de Goldman Sachs qui a ajusté la mire de 29,6 à 27,3 euros, tout en restant à l'achat sur le dossier... En 2023, la foncière prévoit de générer un cash-flow net courant par action de 2,35 euros, en hausse de 5% par rapport au chiffre ajusté pour 2022 de 2,24 euros, soit 2,62 euros retraité de 0,30 euros de reprises de provisions et 0,08 euro relatif au cash-flow généré par les actifs cédés.

En l'absence de détérioration majeure de l'environnement géopolitique et macroéconomique qui aurait un impact significatif sur la consommation des ménages, les principales hypothèses de cet objectif sont les suivantes : un chiffre d'affaires des commerçants à un niveau au moins égal à celui de 2022 ; un taux d'occupation stable ; et des taux de collecte stables.

Les résultats 2022 sont relativement solides, mais les analystes restent prudents quant à ses perspectives compte tenu de la hausse des taux d'intérêt, d'un environnement économique plus faible et d'une pression potentielle sur les marges de ses locataires. RBC ('performance sectorielle') affirme ainsi que les résultats sont légèrement supérieurs à ses estimations et au consensus, tandis que le bilan a continué de se renforcer. Les perspectives sont néanmoins "un peu ternes" en termes de croissance des dividendes et des bénéfices, selon l'analyste.

"Compte tenu de l'amélioration générale de l'activité, de faibles taux de vacance et d'un taux d'endettement peu élevé, nous pensons que les prévisions sont très prudentes, ce qui laisse de la marge pour de bonnes surprises au second semestre 2023, comme ce fut le cas au second semestre 2022", a noté de son côté Berenberg qui est à 'conserver' sur le titre.

Morgan Stanley ('sous-pondérer') a expliqué pour sa part que les tendances observées précédemment se sont maintenues, bien que le fait que les ventes des locataires soient conformes à 2019 est "une préoccupation" étant donné que les coûts sont nettement plus élevés depuis, ce qui indique une pression sur les marges.