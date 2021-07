Klépierre reste prudent mais maintient son objectif de cash-flow net courant pour 2021

(Boursier.com) — Fin 2020 et début 2021, l'Europe a été confrontée à la 3e vague de la pandémie, qui a conduit les autorités à rétablir des mesures de restrictions. De ce fait, Klépierre a subi l'équivalent de 2,5 mois de fermeture de l'ensemble de son portefeuille, une durée supérieure à l'an dernier où les centres avaient été fermés 1,6 mois en moyenne au 1er semestre 2020.

Sur le 1er semestre 2021, le chiffre d'affaires total s'établit à 475,4 millions d'euros (616 ME en 2020), avec 315,9 ME de revenus locatifs nets. Au 30 juin, le taux de recouvrement des loyers pour 2020 s'élevait à 85%, soit 100 points de base au-dessus de l'objectif (84%). De ce fait, Klépierre a comptabilisé des reprises de provisions pour un montant de 9 ME. Depuis la réouverture, le chiffre d'affaires des commerçants a rebondi plus fortement que l'année dernière. Il a progressé de 15% en juin par rapport à 2020 à périmètre constant (96% du niveau de juin 2019). La solide reprise de l'activité est notamment portée par un taux de transformation élevé et un panier moyen plus important. En revanche, la reprise a généralement été plus lente pour les centres dépendant du tourisme ou situés sur des noeuds de transport et/ou de grands quartiers d'affaires.

Situation financière

Au cours de ce 1er semestre 2021, le cash-flow net courant a atteint 248 ME (part totale), soit 0,72 euro par action. Comparé au 1er semestre 2019, la baisse de 0,63 euro est attribuable aux impacts négatifs des abattements et provisions pour créances douteuses (0,61 euro), à la perte de revenus variables liée à la fermeture des centres commerciaux et à une contraction du niveau d'occupation (0,15 euro) ; une baisse partiellement compensée par la réduction des coûts (0,03 euro ; frais généraux et frais de personnel) et divers éléments.

En part totale et droits de mutation inclus, la valeur du portefeuille s'établit à 21,471 milliards d'euros au 30 juin, en baisse de -1,8% à périmètre courant et à périmètre constant sur 6 mois. L'actif net réévalué EPRA NTA (Net Tangible Assets) atteint 29,7 euros par action au 30 juin (31,4 euros 6 mois auparavant).

Au 30 juin 021, l'endettement net consolidé atteint 9,146 MdsE (9,054 MdsE 6 mois auparavant). Ce montant n'inclut pas les 435 ME de cessions en Norvège finalisées début juillet. Au 30 juin, le ratio d'endettement (LTV) atteint 42,6% (41,4% au 31 décembre 2020) et 41,1% en tenant compte des récentes cessions en Norvège et en supposant que la distribution en numéraire relative à l'exercice 2020 aurait été réalisée en 2 paiements semestriels. La position de liquidité de Klépierre reste forte à 2,2 MdsE, dont 1,8 MdE de lignes de crédit confirmées. Elle couvre l'ensemble des besoins de refinancement jusqu'en mai 2024.

Au cours du 1er semestre, Klépierre a continué de préserver ses liquidités. Le total des dépenses d'investissement s'est ainsi limité à 56,9 ME.

Depuis le 1er janvier 2021, le Groupe a cédé des actifs pour un montant total de 471,6 ME avec un rendement moyen de 5,6%. Ce montant inclut notamment la cession de 5 actifs norvégiens non stratégiques réalisée le 8 juillet 2021.

Perspectives

Lors de la réouverture des centres commerciaux, leur fréquentation et le chiffre d'affaires des commerçants ont fortement rebondi. Depuis, le variant Delta du coronavirus s'est rapidement propagé en Europe, ce qui a conduit certains pays européens à prendre de nouvelles mesures de restriction, et pourrait en entraîner de supplémentaires dans d'autres pays. A ce stade, il n'est pas possible de mesurer l'impact potentiel de ces mesures sur l'activité des centres commerciaux au second semestre.