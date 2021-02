Klépierre remonte sur les 20 euros

Klépierre remonte sur les 20 euros









Crédit photo © Klépierre

(Boursier.com) — Klepierre remonte sur les 20 euros ce jeudi, en hausse de 7,6%, alors que HSBC a relevé son objectif de cours de 14 à 20 euros sur le dossier. En 2020, le chiffre d'affaires total du groupe est ressorti à 1,131 milliard d'euros (1,325 MdsE au 31 décembre 2019), en repli de 14,7%.

Le groupe prévoit de collecter 84% du montant total de loyers facturés pour 2020. Au 1er février 2021, Klépierre a déjà collecté 81%, et 32 ME restent à collecter... Net des concessions de loyers (116 ME, dont 102 ME affectant les revenus locatifs nets de 2020), le taux de collecte s'établira à 91%. Le montant résiduel (108 ME) a fait l'objet de provisions pour créances douteuses. Les revenus locatifs nets s'élevaient à 846,2 ME au 31 décembre 2020, en baisse de 25,2% par rapport à 2019 en part totale et à périmètre courant.

Sur l'ensemble de l'exercice, le cash-flow net courant s'est élevé à 2,05 euros par action, en baisse de 0,77 euro par rapport à 2019 (-27,4%), principalement du fait de la pandémie de Covid-19. Retraité de l'impact de l'étalement des concessions de loyers en application d'IFRS 16 (0,08 euro par action), le cash-flow net courant ressort à 1,97 euro par action.

En part totale et droits inclus, la valeur du portefeuille des centres commerciaux de Klépierre s'élevait à 21,623 MdsE au 31 décembre 2020, en baisse de 7,5% à périmètre courant et de -7,2% à périmètre constant sur 12 mois (4,5% sur 6 mois). Le rendement initial net EPRA moyen du portefeuille atteignait 5,3%, en hausse de +30 points de base sur 1 an.

L'actif net réévalué EPRA NTA ('Net Tangible Assets') était de 31,40 euros par action au 31 décembre 2020 (36,90 euros à fin 2019). Au 31 décembre toujours, l'endettement net consolidé atteignait 9,054 MdsE, soit une hausse de +224 ME, ce qui est inférieur à la baisse du cash-flow net courant (270 ME) et reflète les mesures mises en oeuvre par le Groupe pour limiter ses décaissements, notamment les dépenses d'investissement.

Le ratio d'endettement (LTV) a atteint 41,4% au 31 décembre 2020, en hausse de 140 points de base par rapport au 30 juin 2020. Le ratio dette nette/Excédent brut d'exploitation s'élevait à 10,8x au 31 décembre 2020, tandis que le ratio de couverture des frais financiers (EBE/ frais financiers) reste au niveau élevé de 7,3x.

La position de liquidité de Klépierre s'élevait à 3,2 MdE au 31 décembre 2020. Elle couvre l'ensemble des besoins de refinancement jusqu'en mai 2024. Par ailleurs, le coût moyen de la dette a continué de baisser au cours de l'année pour atteindre 1,2% (1,5% en 2019)

Cette année, le groupe anticipe un cash-flow net courant à 1,9 euros par action (hors impact de l'étalement des concessions de loyers liées à la Covid-19). Cela suppose que les mesures de fermeture actuelles, qui concernent 60% des magasins du groupe, ne seront pas prolongées au-delà du mois de mars. Au total, cela équivaut à une fermeture de 1,5 mois pour l'ensemble du portefeuille causant une perte de cash-flow de 0,25 euros par action.

Le Conseil de Surveillance, suivant la recommandation du Directoire, a décidé de convoquer l'Assemblée générale annuelle le 17 juin 2021 et de réserver sa décision portant sur une proposition de distribution à début mai en disposant d'une meilleure visibilité quant au redémarrage des activités... .