Klepierre : remonte encore avec le secteur

(Boursier.com) — Klepierre monte de 1,1% à 24,50 euros ce vendredi, alors que le secteur immobilier continue de se distinguer en Europe. Le compartiment bénéficie encore de la nette détente des rendements obligataires observée depuis la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale mercredi soir et les déclarations de son président Powell jugées globalement "tempérées" pour la suite... L'indice Stoxx immobilier a gagné hier plus de 4%, soit sa plus forte hausse depuis la mi-juillet. Parmi les derniers avis d'analystes, AlphaValue a ajusté son objectif de 19,6 à 19,8 euros en restant à 'vendre'. Le groupe a dévoilé le mois dernier une forte progression de son activité sur 9 mois et se dit "en bonne voie" pour atteindre sa guidance 2023... Le leader européen des centres commerciaux a enregistré une progression de 8,6% de ses revenus locatifs nets à 736,7 ME, tandis que le chiffre d'affaires total des commerçants (à périmètre constant) dans les centres de Klépierre a augmenté de 7% à 1,042 milliard d'euros avec une fréquentation en hausse de 8%.

Sur les 9 premiers mois de l'année, le groupe a enrichi son offre commerciale et démontré la pertinence de ses actifs pour les enseignes en signant 1 197 baux (en hausse de 21% par rapport à la même période en 2022). Au total, 909 renouvellements et 'recommercialisations' ont été conclus, avec un taux de réversion positif de 4,1%, en plus de l'indexation. Au 30 septembre, le taux d'occupation financière s'élevait à 95,8%, en hausse de 10 points de base par rapport au 30 juin 2023, tandis que le taux d'effort des commerçants est resté stable à 12,8%.

Le groupe a confirmé ses prévisions pour 2023, à savoir un flux de trésorerie net courant d'au moins 2,40 euros par action, un taux d'occupation stable et des ventes au détail au moins égales à 2022. Parmi les autres avis de brokers, Goldman Sachs reste à l'achat sur le titre Klepierre avec un objectif de cours relevé à 30,40 euros.