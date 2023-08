Klépierre relève son objectif pour l'ensemble de l'année

(Boursier.com) — Les revenus locatifs nets de Klépierre s'élèvent à 484,1 millions d'euros au 1er semestre 2023. Ils ont connu une croissance historique de +7,3% sur un an à périmètre constant.

Le taux d'encaissement des loyers du Groupe ressort à 96,5% pour le 1er semestre 2023, soit un niveau stable par rapport au taux enregistré en 2022 (96,4%).

Le cash-flow net courant a augmenté de +7,4% par rapport au 1er semestre 2022 pour s'établir à 1,21 euro par action. Si l'essentiel de l'amélioration est attribuable à la croissance des revenus locatifs nets, la baisse de 7% des frais de personnel et frais généraux du Groupe (nets des revenus de gestion et autres produits) a également contribué à la performance et ce, malgré l'environnement inflationniste.

Au 30 juin, l'endettement net consolidé de Klépierre a diminué par rapport à fin 2022 pour s'établir à 7,403 MdsE, après versement de l'acompte sur dividende de 248 ME le 30 mars 2023.

Depuis le début de l'année, le Groupe a levé 730 ME de nouveaux financements avec une maturité moyenne pondérée de 6,4 ans. Ce montant comprend 412 ME d'emprunts bancaires et 118 ME d'emprunts hypothécaires.

Klépierre a également abondé de 200 ME deux souches obligataires existantes arrivant à échéance en mai 2029 (coupon de 2%) et en juillet 2030 (coupon de 0,625 %). Le Groupe n'a pas d'échéance significative avant fin 2024 avec une obligation de 557 ME arrivant à échéance en novembre 2024.

Les ratios financiers du Groupe restent très robustes :

- le ratio dette nette/ EBE s'établit à 7,9x ;

- le ratio d'endettement (LTV) s'élève à 38,1% ; et

- le ratio de couverture des frais financiers (ICR) atteint le niveau élevé de 8,8x.

La maturité moyenne de la dette du Groupe est de 6,5 ans, tandis que le ratio de couverture de taux s'élève à 100% en 2023. En conséquence, le coût de la dette est resté contenu à 1,4 %. Au 1er août 2023, le ratio de couverture de taux du Groupe pour 2024 s'élève à 98%.

Sur la période, Klépierre a également renouvelé ou signé pour 475 ME de lignes de crédit renouvelables à 6 ans, et dispose ainsi d'une position de liquidité de 2,5 MdsE au 30 juin 2023.

Le 30 mai 2023, Fitch a attribué pour la première fois à Klépierre la note de 'A-' pour sa dette senior non garantie tandis que le 9 juin 2023, S&P a confirmé la note de crédit 'BBB+' de Klépierre avec une perspective 'stable'.

Perspectives

Sur la base des solides performances du 1er semestre, Klépierre relève son objectif pour l'ensemble de l'année et anticipe désormais un cash-flow net courant d'au moins 2,40 euros par action en 2023, soit une hausse de +7% par rapport au cash-flow net courant de 2,24 euros en 2022.

Sauf détérioration majeure de l'environnement géopolitique et macroéconomique qui aurait un impact significatif sur la consommation des ménages, les principales hypothèses de cet objectif sont les suivantes :

- un chiffre d'affaires des commerçants à un niveau au moins égal à celui de 2022 ;

- un taux d'occupation stable ; et

- des taux d'encaissement stables.

Cet objectif intègre également l'impact sur les coûts de l'inflation prévue en Europe pour le 2e semestre 2023 et le niveau actuel des coûts de financement, mais ne tient pas compte de l'impact d'autres cessions d'actifs potentielles.