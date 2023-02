Klépierre : réduit son endettement en 2022 avec un cash-flow net courant de 851 ME

(Boursier.com) — A périmètre constant, le chiffre d'affaires des commerçants Klépierre a fortement rebondi en 2022. Après avoir subi les impacts négatifs de la pandémie et des premiers mois du conflit en Ukraine, le chiffre d'affaires des commerçants a continué d'augmenter entre avril et décembre, pour atteindre 100% des niveaux de 2019 sur la période, et même croître de 2% en décembre. La fréquentation a également fortement progressé, passant de 78% du niveau de 2019 en janvier 2022 à 92% en décembre 2022.

Le chiffre d'affaires total, au 31 décembre 2022, est de 1,231 milliard d'euros, en croissance de 15% à périmètre courant. Les revenus locatifs nets s'élèvent à 1,035 MdE, en hausse de 17,7% à périmètre courant et de 24,8% à périmètre constant.

L'année 2021 a été fortement affectée par la Covid-19, avec une fermeture des magasins de 2,5 mois en moyenne. 2022 est la première année au cours de laquelle l'activité n'a pas connu de perturbations liées à la pandémie, même si des restrictions limitées ont perduré au premier trimestre. Par conséquent, la comparaison entre 2021 et 2022 n'est pas pertinente.

En 2022, le cash-flow net courant a atteint 851 millions d'euros (part totale), soit 2,62 euros par action (part du Groupe), en hausse de 20,1% sur un an.

Dans l'ensemble, au 31 décembre 2022, le rendement initial net EPRA moyen du portefeuille atteint 5,4%. L'EPRA NTA par action s'élève à 30,90 euros au 31 décembre 2022 (31,20 euros au 31 décembre 2021).

Au 31 décembre 2022, l'endettement net consolidé de Klépierre atteignait 7,479 MdsE (8,006 MdsE au 31 décembre 2021). Globalement, l'endettement net a baissé de 1,6 MdE au cours des deux dernières années.

En conséquence, les indicateurs financiers de Klépierre ont nettement progressé, pour atteindre, voire dépasser, les niveaux d'avant-Covid. Au 31 décembre 2022, le ratio dette nette/ EBE s'établit à 7,9x (8,8x il y a un an), tandis que le ratio d'endettement (LTV) a atteint 37,7%, en baisse de 100 points de base par rapport au 31 décembre 2021. Le ratio de couverture des frais financiers, qui ressort à 10x, est l'un des plus élevés du secteur. Le profil de couverture reste solide, avec une couverture à taux fixe atteignant 100% de la dette nette en 2023, et 90% en 2024.

La position de liquidité de Klépierre s'établit à 2,8 MdsE, dont principalement 2,1 MdsE de lignes de crédit renouvelables confirmées et non tirées (nettes des billets de trésorerie. La maturité moyenne de la dette du Groupe est de 6,5 ans, tandis que le coût de la dette est resté stable à 1,2%.

Standard & Poor's attribue actuellement à Klépierre une notation à long terme de 'BBB+' (notation à court terme de 'A2') avec une perspective stable.

Distribution

Le Conseil de Surveillance recommandera aux actionnaires, lors de l'Assemblée générale annuelle du 11 mai 2023, d'approuver une distribution en numéraire de 1,75 euro par action au titre de l'exercice 2022. La distribution proposée sera payée en deux versements :

- un montant en numéraire de 0,87 euro par action, provenant des activités "SIIC" de Klépierre. Cette somme sera versée à titre d'acompte le 30 mars 2023 ; et

- le solde de 0,88 euro par action.

Perspectives

La stratégie de développement de Klépierre vise à transformer ses actifs existants afin de conforter leur positionnement dans leur zone de chalandise, notamment la Grand Place à Grenoble et Maremagnum à Barcelone (Espagne).

En 2023, le Groupe prévoit de générer un cash-flow net courant par action de 2,35 euros, en hausse de 5% par rapport au chiffre ajusté pour 2022 de 2,24 euros, soit 2,62 euros retraité de 0,30 euros de reprises de provisions et 0,08 euro relatif au cash-flow généré par les actifs cédés.

En l'absence de détérioration majeure de l'environnement géopolitique et macroéconomique qui aurait un impact significatif sur la consommation des ménages, les principales hypothèses de cet objectif sont les suivantes :

- un chiffre d'affaires des commerçants à un niveau au moins égal à celui de 2022 ;

- un taux d'occupation stable ; et

- des taux de collecte stables.

Il est précisé que cet objectif intègre l'impact sur les coûts de l'inflation prévue en Europe pour 2023 et le niveau actuel des coûts de financement, mais ne tient pas compte de l'impact d'éventuelles cessions en 2023.