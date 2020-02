Klépierre : progression attendue du cash flow net courant

(Boursier.com) — Klépierre annonce ses résultats pour l'exercice 2019. Le groupe fait état d'un cash flow net courant par action en hausse de 6,7% à 2,82 euros (2,79 euros hors produits financiers exceptionnels), au-dessus de l'objectif initial (entre 2,72 et 2,75 euros). Le dividende pour 2019 est de 2,20 euros par action, en croissance de 4,8% par rapport à 2018. Les revenus locatifs nets des centres commerciaux augmentent de 3% à périmètre constant. Le chiffre d'affaires des commerçants progresse de 1,8% à périmètre constant. Le groupe, leader européen des centres commerciaux, évoque par ailleurs une baisse du ratio dette nette/EBE à 8x et une réduction supplémentaire du coût de la dette à 1,45%. L'Actif net réévalué EPRA par action se situe à 39,50 euros. Le montant total des cessions réalisées à travers l'Europe représente 537 ME. Le groupe fait état par ailleurs d'une accélération marquée de la mise en oeuvre de la feuille de route RSE (baisse de 72% des émissions de carbone depuis 2013).

Jean-Marc Jestin, président du directoire, a déclaré : "En 2019, nous avons concentré nos efforts sur la poursuite de notre stratégie en tirant parti de notre plateforme paneuropéenne d'actifs de premier plan, en adaptant nos initiatives opérationnelles à l'évolution des consommateurs et en conservant une gestion financière rigoureuse. Cette année encore, cette approche nous a permis d'enregistrer de solides résultats caractérisés par une hausse de 6,7% du cash-flow net courant par action, nettement au-dessus de notre objectif initial. Nous avons également activement poursuivi notre stratégie d'allocation de capital pour continuer à rationaliser notre portefeuille. En outre, nous avons largement progressé dans la mise en oeuvre de nos objectifs Act for Good avec de remarquables performances comme la réduction de notre intensité énergétique de 29% et de nos émissions de carbone de 72% depuis 2013. Alliant une croissance régulière du cash-flow et un effet de levier raisonnable, la performance 2019 nous conduit à proposer un dividende en hausse de 4,8% à 2,20 euros par action. Compte tenu de la solidité des fondamentaux opérationnels et financiers du groupe, j'ai confiance dans notre capacité à réussir la transformation du retail et à continuer de créer de la valeur et de la croissance pour l'année à venir".

Pour 2020, Klépierre vise un cash flow net courant par action compris entre 2,85 et 2,90 euros, contre 2,79 euros en 2019 (soit 2,82 euros retraité du produit financier exceptionnel de 0,03 euro). Dans un environnement économique caractérisé par des prévisions de croissance modeste du PIB en Europe (+1,1% en 2020) et dans l'hypothèse d'une contribution de l'indexation légèrement inférieure à celle de 2019, la croissance des revenus locatifs nets à périmètre constant "devrait demeurer solide". Les mesures de gestion de la dette mises en place en 2019 et les opérations de refinancement prévues en 2020 permettront de réduire davantage les frais financiers. Au vu des conditions actuelles du marché de l'investissement immobilier en Europe, le groupe prévoit de poursuivre la rationalisation de son portefeuille en cédant certains actifs non-stratégiques. Le produit de ces cessions pourra être réinvesti dans le pipeline de développement, dans des acquisitions ciblées et/ou de nouveaux rachats d'actions. Comme les années précédentes, la stratégie d'allocation de capital ne suppose aucun changement significatif de l'endettement.