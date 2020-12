Klepierre : Primark va ouvrir 7 boutiques

Klepierre : Primark va ouvrir 7 boutiques









(Boursier.com) — L 'enseigne Primark a confirmé avoir signé des baux avec Klépierre en vue de l'ouverture de sept nouvelles boutiques. Celles-ci seront situées en France (à Saint-Étienne, à Grenoble et à Nantes) et en Italie (à Bologne, à Naples, à Venise et à Turin).

Jean-Marc Jestin, président du directoire de Klépierre, se réjouit : "C'est une grande fierté pour le Groupe d'accueillir ces sept nouvelles boutiques Primark dans nos centres. Ces ouvertures prochaines traduisent la capacité de nos centres commerciaux à offrir le meilleur du commerce, aux meilleurs emplacements, dans une dynamique d'investissements ciblés. C'est le fruit d'un partenariat de long terme avec Primark".