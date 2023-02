Klépierre pousse plus loin sa stratégie de commerce durable

(Boursier.com) — En 2018, Klépierre lançait un plan de Responsabilité sociale et environnementale (RSE) à 5 ans qui reposait sur 32 objectifs concrets pour agir pour la planète, les territoires, les femmes et les hommes. Ses résultats vont au-delà des attentes puisque le groupe a atteint ses objectifs avec un taux moyen de 99,8%. Il a notamment réduit l'intensité énergétique de son portefeuille de plus de 40% et diminué ses émissions de gaz à effet de serre (GES) directes et indirectes de plus de 80 % depuis 2013. Aujourd'hui, le leader européen des centres commerciaux révèle donc sa nouvelle stratégie RSE...

Avec Act4Good, le Groupe se fixe des objectifs plus ambitieux, et élargis à de nouveaux enjeux. Klépierre entend aller plus loin en bâtissant la plateforme de commerce la plus durable et ainsi asseoir sa position de leader du secteur en matière de RSE. Elaborée avec un comité d'experts indépendants, Act4Good se structure en 4 piliers :

- Agir pour le climat en devenant net-zéro carbone dès 2030 ;

- Agir au service des communautés et des territoires d'implantation de ses centres commerciaux ;

- Agir en développeur de compétences pour ses collaborateurs, ses partenaires et ses visiteurs ;

- Agir pour promouvoir des modes de vie durables auprès de tout son écosystème, clients, commerçants, collaborateurs, partenaires et citoyens.

Avec sa nouvelle stratégie Act4Good, Klépierre compte bâtir la plateforme de commerce la plus durable à l'horizon de 2030. "Bâtir un commerce qui dure, c'est avant tout opérer des lieux de commerce bas carbone contribuant pleinement à la lutte contre le réchauffement climatique. C'est également offrir des lieux qui rendent véritablement service aux communautés et qui soient des lieux d'accueil, de ralliement. C'est aussi contribuer à développer les compétences de celles et ceux qui nous entourent et qui fréquentent nos centres. C'est enfin être à l'avant-garde du changement, en encourageant des modes de vie plus durables", commente Jean-Marc Jestin, Président du directoire de Klépierre.