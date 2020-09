Klépierre : plonge encore !

Klépierre : plonge encore !









Crédit photo © Klépierre

(Boursier.com) — On recommence. Comme hier, Klépierre plonge à nouveau, emporté par la baisse d'Unibail-Rodamco-Westfield. Après avoir décroché de 8% jeudi, le titre de la foncière spécialisée dans les centres commerciaux en Europe s'effondre de plus de 11,5% à 11,1 euros, au plus bas depuis début mars. Morgan Stanley estime que les dernières annonces d'Unibail pourraient mettre la pression sur ses pairs, dont beaucoup sont confrontés à des problèmes similaires. En tant que tel, il est probable qu'un plus grand nombre de foncières prennent des mesures identiques, car les conseils d'administration s'inquiètent de la disponibilité des capitaux et du soutien des investisseurs, alors que de plus en plus d'entreprises cherchent à lever des fonds...