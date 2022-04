Klépierre : objectifs 2022 confirmés

(Boursier.com) — Au 1er trimestre 2022, les revenus locatifs bruts des centres commerciaux de Klépierre ont atteint 272,9 millions d'euros (en part totale), en hausse de +9,7% à périmètre constant. Les revenus de gestion, d'administration et autres produits (honoraires) ont atteint 18,3 ME, en hausse de +24,1%, principalement en raison du redémarrage des projets de développement.

Au total, le chiffre d'affaires total s'est établi à 359,5 ME au 1er trimestre de 2022, en hausse de +4,7% par rapport à la même période de l'an dernier (343,3 ME).

Les revenus locatifs nets générés par les centres commerciaux s'élèvent à 217,8 ME, soit une hausse de 88,3% à périmètre constant, le 1er trimestre 2021 ayant été perturbé par des fermetures de magasins d'une durée moyenne de 1,5 mois.

Sur la base des encaissements au 27 avril (93,1%), le taux de collecte du trimestre devrait atteindre 96,7%.

Au 31 mars 2022, l'endettement net consolidé de Klépierre s'élevait à 7,935 milliards d'euros, en légère baisse par rapport au 31 décembre 2021 (8,006 MdsE), avec un ratio dette nette/ EBE à 8,7x et un ratio d'endettement (LTV) à 38,3%. Parallèlement, le coût de la dette a diminué de 10 points de base pour s'établir à un faible niveau de 1,1%. Le profil de couverture reste solide avec une position à taux fixe atteignant 87% en 2022, composée de 67% de dette à taux fixe ou swapée à taux fixe et de 20% de caps.

La position de liquidité de Klépierre s'élève à 2,5 MdsE et couvre l'ensemble des besoins de refinancement du Groupe pour les deux prochaines années.

Dividende

L'Assemblée générale annuelle du 26 avril a approuvé une distribution en numéraire de 1,70 euro par action Klépierre au titre de l'exercice 2021.

La distribution sera un remboursement d'apport versé en une fois, le 16 mai.

Perspectives

Dans le contexte de la guerre en Ukraine et des sanctions internationales contre la Russie, Klépierre suit régulièrement l'impact de la situation sur ses activités et l'économie. Le Groupe n'opère ni en Ukraine ni en Russie et ne s'attend pas à ce que les pressions inflationnistes créées par cette situation n'aient un impact matériel sur sa structure de coûts ou sur le coût de ses projets en cours de développement. Une inflation persistante pourrait potentiellement impacter la consommation des ménages pour certains produits et services commercialisés par les locataires. En se fondant sur les perspectives macroéconomiques actuelles, le groupe n'a cependant pas identifié la nécessité de réviser ses prévisions financières pour 2022.