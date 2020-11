Klépierre : No1 mondial auprès du GRESB

(Boursier.com) — Klépierre , leader européen des centres commerciaux, a été reconnue Global Retail Sector Leader par le Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB), premier benchmark en matière d'environnement, de politique sociale et de gouvernance (ESG) pour les investissements dans les secteurs de l'immobilier et des infrastructures.

En 2020, parmi les centaines de portefeuilles immobiliers évalués par le GRESB au regard de leurs performances ESG, Klépierre s'est hissée à la première place des catégories Global Retail Listed Leader, Europe Listed Leader et Europe Retail Leader. Avec un score de 97/100, soit une progression de quatre points par rapport à 2019, le Groupe maintient son niveau de Five Stars.

Ces titres de leader et son score élevé témoignent à la fois des remarquables performances environnementales des centres commerciaux de Klépierre et de l'ambition d'Act for Good, la stratégie RSE à long terme mise en oeuvre par le Groupe depuis 2018. Les engagements chiffrés à horizon 2022 en faveur de trois thèmes - Planet, People et Territories - sur lesquels repose 'Act for Good' sont complétés par des ambitions à long terme pour 2030, dont la neutralité carbone de l'ensemble du portefeuille de Klépierre en Europe.

Au terme de la dernière évaluation menée par le GRESB, Klépierre a reçu la note maximale dans la catégorie " certification des constructions " grâce à la certification BREEAM In-Use de l'ensemble de son portefeuille obtenue en janvier dernier avec deux ans d'avance, dans le cadre d'un partenariat inédit avec BRE et Longevity Partners. Le Groupe affiche également les scores les plus élevés dans les catégories suivantes : "leadership", "politiques", "reporting", "gestion des risques", "évaluation des risques", "cibles" et "données". Par ailleurs, Klépierre a enregistré une progression significative dans les catégories "engagement des parties prenantes" et "performances et indicateurs" grâce aux excellents résultats atteints jusqu'à présent sur le plan environnemental : une réduction de 29% de sa consommation d'énergie et de 73% de ses émissions de gaz à effet de serre depuis 2013, une part d'électricité renouvelable dans sa consommation de 93%, et une part de déchets non envoyés en décharge de 93%.