Klépierre maintient un solide rythme de croissance

(Boursier.com) — En 2023, les revenus locatifs nets du Groupe Klépierre s'établissent à 1,005 milliard d'euros en hausse de +8,8% à périmètre constant, supérieurs de 300 points de base à l'indexation de 5,8%. Cette croissance record a été portée par une augmentation de 110 points de base du taux de collecte (qui s'élève à 97,5%), associée à une hausse de 21% à périmètre constant des revenus complémentaires (loyers variables, revenus des parkings et mall income). A cela s'ajoute une gestion rigoureuse des charges immobilières, qui s'est traduite par une amélioration de la marge opérationnelle.

A périmètre constant, le chiffre d'affaires des commerçants des centres commerciaux Klépierre a augmenté de +6% en 2023 par rapport à 2022. Tous les pays ont contribué à la croissance et ont dépassé les niveaux de 2022.

Cette tendance, associée aux initiatives du Groupe en matière de gestion d'actifs et de développement pour adapter son offre à un environnement commercial en évolution, s'est traduite par une forte tension locative pour les actifs considérés comme clés par les enseignes en expansion. En 2023, cela a permis la signature de 1.658 baux, soit une augmentation de +22% par rapport à 2022, dont 1.317 renouvellements et recommercialisations, générant un taux de réversion positif de 4,4%.

Parallèlement, les fondamentaux opérationnels de Klépierre restent très solides avec un taux d'occupation de 96%, en hausse de 20 points de base sur l'année, et un taux d'effort de 12,8% au 31 décembre 2023. Par ailleurs, la durée moyenne résiduelle des baux est de 5,1 ans (5 ans en 2022) et reflète la stratégie du Groupe qui vise à privilégier les baux à long terme offrant une grande visibilité sur les loyers.

Hausse du cash-flow et du dividende

En 2023, le cash-flow net courant s'élève à 811,6 ME (part totale), ou 2,48 euros par action (part du Groupe), soit une hausse record de +10,7% sur un an.

Avec plus de 1,6 MdE de cessions depuis 2021, cette solide performance démontre la capacité de Klépierre à continuer de faire croître significativement le cash-flow net courant tout en cédant des actifs.

Cotation...

Le Conseil de Surveillance recommandera aux actionnaires, lors de l'Assemblée générale annuelle du 3 mai, d'approuver une distribution en numéraire de 1,8 euro par action au titre de l'exercice 2023. Elle sera effectuée en deux versements : un acompte en numéraire de 0,90 euro par action provenant des activités 'SIIC' de Klépierre versé le 26 mars 2024 ; et le solde de 0,90 euros par action (composé de 0,7983 euro par action de dividende SIIC ; et de 0,1017 euro par action de remboursement de primes d'émission qualifiées de remboursement d'apport, qui sera versé le 11 juillet 2024.

Perspectives

Ces objectifs reposent sur l'hypothèse d'une croissance faible du PIB en Europe continentale en 2024, d'un marché de l'emploi toujours dynamique et d'un ralentissement de l'inflation.

En 2024, Klépierre prévoit une augmentation d'au moins 4% de son EBE, grâce à :

- un chiffre d'affaires des commerçants au moins comparable à celui de 2023 ;

- une indexation positive ;

- une augmentation des revenus complémentaires (loyers variables, revenus des parkings, mall income) ; et

- la contribution des extensions d'actifs existants.

En tenant compte du nouveau coût de la dette pour 2024 (augmentation de 0,11 euro par action), Klépierre prévoit de générer un cash-flow net courant par action de 2,45 euros-2,50 euros en 2024.

Ces objectifs n'intègrent pas l'impact d'éventuelles cessions ou acquisitions en 2024.