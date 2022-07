Klépierre : l'EPRA NTA par action s'élève à 30,6 euros

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2022, Klépierre réalise un chiffre d'affaires de 613,8 millions d'euros (475,4 ME au 1er semestre 2021). Il est en croissance de 29,1% à périmètre courant.

Les revenus locatifs nets se sont élevés à 501,3 ME, en hausse de +56,4% à périmètre courant, principalement en raison d'une diminution des abattements de loyers et provisions pour créances douteuses, ainsi que d'une augmentation des revenus variables et des autres revenus pour un montant total de 197 ME. A périmètre constant, les revenus locatifs nets ont augmenté de +66,7%.

Au cours du 1er semestre 2022, le cash-flow net courant a atteint 428 ME (en part totale), soit 1,32 euro par action, dont 0,12 euro résultant d'une collecte des loyers plus élevée qu'attendu des loyers facturés en 2020 et 2021. Par rapport au 1er semestre 2021, l'augmentation de 0,60 euro par action est principalement attribuable aux revenus locatifs nets (0,64 euro) et à la diminution du coût de la dette (0,02 euro), partiellement compensés par une charge d'impôt courant plus élevée (-0,05 euro).

La valeur totale du portefeuille de Klépierre s'élève à 20,577 milliards d'euros au 30 juin 2022, en hausse de +0,8% à périmètre constant sur 12 mois et en hausse de +0,3% sur 6 mois. Le rendement initial net EPRA moyen du portefeuille (centres commerciaux) au 30 juin 2022 est de 5,2%, soit un niveau stable par rapport au 31 décembre 2021.

Situation financière

L'EPRA NTA par action s'élève à 30,6 euros (31,2 euros en décembre 2021). Cette légère baisse reflète le versement en une seule fois de la distribution en numéraire (1,7 euro par action), partiellement compensée par le cash-flow net courant sur 6 mois (1,32 euro par action), l'augmentation de la valeur du portefeuille à périmètre constant 0,28 euro par action, les effets de change et d'autres éléments qui ont eu un impact négatif de 0,50 euro par action

Au 30 juin, l'endettement net consolidé atteint 8,124 MdsE (8,006 MdsE 6 mois auparavant). En tenant compte des cessions finalisées début juillet, notamment les 290 ME d'actifs en Norvège, la dette nette s'élève à 7,867 MdsE. La maturité moyenne de la dette brute est de 6,5 ans.

Au 30 juin, le ratio d'endettement (LTV) s'établit à 39,5% (38,7% au 31 décembre 2021) et à 38,8% en tenant compte notamment des cessions début juillet. Le ratio dette nette/ EBE atteint 8,6x et le ratio d'ICR 10,0x. Le profil de couverture reste solide avec une couverture à taux fixe atteignant 88% en 2022, composée de 69% de dette à taux fixe ou swapée à taux fixe et de 19% de caps et d'une maturité moyenne pondérée de 4,8 ans. La position de liquidité de Klépierre s'élève à 2,3 MdsE (dont 1,8 MdsE de lignes de crédit confirmées) et couvre l'ensemble des besoins de refinancement jusqu'à fin 2024.

Perspectives

En 2022, le groupe prévoit d'atteindre un cash-flow net courant d'au moins 2,45 euros par action, soit une augmentation de 5,4% par rapport au point médian de l'objectif initial.

Cet objectif actualisé suppose que l'activité ne soit pas affectée au 2e semestre 2022 par de nouvelles perturbations liées à la Covid-19 touchant l'activité de nos clients, ni par une détérioration majeure de la situation géopolitique. Il tient compte des cessions réalisées à ce jour et d'un bénéfice par action de 0,12 euro comptabilisé au 1er semestre 2022 lié à un recouvrement des loyers plus élevé au titre de 2020 et 2021.