Klépierre : inaugure l'extension de Créteil Soleil

(Boursier.com) — Klépierre inaugure l'extension de Créteil Soleil, fleuron de son portefeuille français. Il s'agit de l'aboutissement d'un projet d'envergure qui incarne la stratégie opérationnelle du Groupe et témoigne de l'évolution des modes de consommation des Français .

Ouvert en 1974, Créteil Soleil a su évoluer au fil des années pour nouer une relation de confiance et de proximité avec les habitants de la ville de Créteil et des communes alentour. Avec 21 millions de visites annuelles, ce pionnier des centres commerciaux occupe aujourd'hui une place majeure au sein du portefeuille européen de Klépierre et se positionne dans la liste des cinq centres commerciaux français les plus performants.

Klépierre a voulu ce projet de modernisation de 12.000 m2 pour connecter le centre directement au métro, rendre aux piétons l'espace occupé par les voitures et créer un nouvel environnement à la mesure de l'ambition et de l'exigence d'excellence du Groupe pour ses centres commerciaux.

Les travaux engagés en janvier 2018 ont été menés sans interruption d'activité. Ils ont donné naissance à un écrin de verre et de lumière qui accueille 15 nouveaux restaurants le long d'une 'Food Avenue' de près de 4.000 m2, ainsi qu'un espace dédié aux événements, 6 nouvelles salles de cinéma dernière génération et 15 nouvelles marques exclusives. Il s'agit de la première étape d'un projet plus large qui comprend également une rénovation complète du centre existant, prévue pour fin 2020.

L'extension et la rénovation représentent au total un investissement d'environ 170 ME.