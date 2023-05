Klépierre : Fitch initie sa notation

(Boursier.com) — Klépierre , leader européen des centres commerciaux, annonce que l'agence de notation Fitch lui a attribué pour la première fois une note à court terme (Short-term IDR) 'F1' (note la plus élevée possible), la note de défaut émetteur à long terme (Long-Term Issuer Default - IDR) 'BBB+' avec une perspective stable et la note 'A-' pour sa dette senior non garantie. Grâce à des ratios financiers solides, "cette première notation confirme le fait que Klépierre possède l'un des bilans les plus robustes du secteur immobilier", se félicite le groupe.