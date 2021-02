Klépierre : environ 70% des centres (en valeur, part totale) soumis aux nouvelles restrictions

Crédit photo © Klépierre

(Boursier.com) — "En raison des restrictions imposées en France hier sur les centres commerciaux de plus de 20.000 m(2) (représentant environ 88% du portefeuille français en valeur, part totale) et dans nos centres commerciaux, depuis la mi-décembre, en Italie, au Danemark, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Portugal, en République Tchèque, à Barcelone et Oviedo en Espagne, ainsi qu'à Oslo en Norvège, les magasins non-essentiels ne sont pas autorisés à ouvrir" rappelle le groupe Klepierre.

Ainsi, au 1er février 2021, environ 70% des centres de Klépierre (en valeur, part totale) sont soumis à ces mesures.

Agenda à suivre

17 février 2021 : Résultats annuels 2020

6 mai 2021 : Assemblée Générale.