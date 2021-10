Klepierre : encore du soutien

(Boursier.com) — Klepierre monte de 0,8% à 21,10 euros, alors que le groupe vient de relever son objectif annuel de cash-flow net courant. La foncière a fait état d'un chiffre d'affaires de 283,9 millions d'euros au troisième trimestre, contre 302,5 ME un an plus tôt, et de 759,3 ME sur les neuf premiers mois de l'année (918,5 en 2020). Le chiffre d'affaires des commerçants des centres commerciaux de Klépierre a augmenté de 6% au troisième trimestre par rapport à 2020, et atteint 94% du niveau de 2019, témoignant, une nouvelle fois, du solide rebond observé depuis la réouverture des centres commerciaux et d'une reprise plus rapide que l'année dernière dans tous les pays.

Au cours du troisième trimestre, les revenus locatifs bruts générés par les centres commerciaux se sont établis, en part totale, à 261,3 ME contre 281,9 ME un an auparavant. Au 20 octobre 2021, le taux de collecte du troisième trimestre s'établit à 90% et devrait atteindre au moins 93%, avant abattements de loyer de seulement 1%.

Au 30 septembre, l'endettement net consolidé s'élevait à 8,563 MdsE, en baisse de 583 ME sur trois mois, grâce aux produits générés par les récentes cessions et des recouvrements de loyer plus élevés. Parallèlement, le coût de l'endettement reste stable à un niveau bas de 1,2%. La position de liquidité de Klépierre s'élève à 2,6 MdsE, en hausse de 400 ME par rapport au 30 juin, et couvre l'ensemble des besoins de refinancement jusqu'en mai 2024.

Depuis la réouverture, la fréquentation, les ventes et les taux de collecte progressent rapidement et approchent les niveaux d'avant pandémie. Tous ces signaux de reprise de l'activité ont conduit Klépierre à revoir à la hausse son objectif 2021. En faisant l'hypothèse qu'aucune restriction forte ne surviendra d'ici la fin de l'année, le groupe vise désormais un cash-flow net courant d'au moins 2 euros par action, soit une hausse de 11% par rapport à son précédent objectif de 1,80 euro.

Parmi les derniers avis de brokers, Jefferies a relevé son objectif de cours de 16 à 18 euros avec un avis à 'conserver'.