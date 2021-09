Klepierre : du nouveau

(Boursier.com) — "NOUS épicerie anti-gaspi", "LOBSTA" ou encore Von Dutch (via Advanced Retail) : trois nouveaux partenaires qui ouvrent leurs premiers magasins et restaurants dans des centres commerciaux Klépierre grâce à une démarche innovante. Ces partenariats sont le fruit d'un nouveau modèle contractuel sur-mesure que teste le leader européen des centres commerciaux.

Soucieux d'offrir à sa clientèle une offre de commerces enrichie et de permettre à de nouveaux acteurs d'accéder à ses centres commerciaux en bénéficiant de leur attractivité, Klépierre a imaginé un nouveau modèle contractuel fondé sur des partenariats.

"Le principe est simple : nous partageons les investissements avec ces enseignes dans une structure commune", explique Pierre-Étienne Alline, directeur exploitation Groupe de Klépierre. "C'est l'occasion de s'installer en centre commercial pour des marques qui n'y étaient pas présentes, ou pour les nouveaux concepts de marques existantes de plus longue date. Une opportunité unique pour ces enseignes de bénéficier du flux des centres commerciaux, d'une visibilité inédite et de la qualité des infrastructures et des services aux commerçants."