Klepierre : du changement au sein du Directoire

(Boursier.com) — Klepierre consolide de 3,3% à 21,5 euros en cette fin de semaine à Paris. Le leader européen des centres commerciaux a annoncé mercredi soir la composition de son Directoire à compter du 22 juin. Sur proposition du Comité des nominations et des rémunérations, le Conseil de surveillance du groupe a décidé que le Directoire de la société sera composé des membres suivants : Jean-Marc Jestin, renouvelé dans ses fonctions de membre et président du Directoire et Stéphane Tortajada, en tant que membre du Directoire, assumant la responsabilité de la direction financière.

Jean-Michel Gault, membre du Directoire, dont le mandat expirera le 21 juin, demeurera au sein de Klépierre afin de garantir une parfaite transition avec ses équipes. Après une carrière de 10 ans au sein du Groupe Paribas, Jean-Michel Gault avait rejoint Klépierre en tant que directeur financier en 1998, avant d'en intégrer le Directoire en 2005. Tout au long de cette période, il aura notamment accompagné la très forte croissance du Groupe, mené ses multiples opérations de restructuration financière et assuré sa communication financière et les relations avec ses investisseurs. Le Conseil de surveillance et le Président du Directoire ont unanimement salué la contribution substantielle de Jean-Michel Gault aux succès et à la solidité financière du Groupe.