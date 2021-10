Klepierre confirme son leadership en matière de RSE

(Boursier.com) — Les résultats 2021 du Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) distinguent l'excellence de la politique RSE menée par Klépierre. Pour la deuxième année consécutive, le leader des centres commerciaux en Europe s'impose à la 1re place dans les catégories Global Retail Listed, Retail Listed et Europe Listed.

Une réduction de 43% de la consommation d'électricité et une diminution de 82% de l'impact carbone de ses centres commerciaux en 7 ans, l'achat d'électricité verte partout en Europe, l'installation de production d'énergie renouvelable sur site, des déchets valorisés à 96% et la mise à disposition d'espaces dédiés aux acteurs locaux dans 98% de ses centres sont quelques-uns des résultats qui justifient cette première place du secteur. Auxquels s'ajoutent près de 500.000 visiteurs vaccinés contre la Covid-19 au sein des centres à ce jour.

Le GRESB, organisme de labellisation environnementale dédié aux actifs immobiliers, propose chaque année une étude 360o de l'engagement RSE des entreprises, en examinant leur mobilisation et leur action à tous les niveaux : stratégie, engagements, méthode et résultats.

Cette nouvelle reconnaissance par des professionnels du secteur récompense la mobilisation et les résultats de Klépierre, par ailleurs déjà reconnus par de nombreux organismes internationaux (BREEAM Awards 2021, "A-List" du CDP, note "AAA" du MSCI, etc.).

"Je me réjouis de ces résultats qui récompensent l'immense travail des équipes du Groupe. Malgré la crise, nous avons fait le choix de maintenir, sans les réduire, nos objectifs environnementaux, sociaux et locaux. C'est une résolution qui porte ses fruits. Cette première position dans le classement du GRESB, pour la 2e année consécutive, confirme le leadership de Klépierre et nous incite à poursuivre les nombreuses actions engagées dans le cadre de notre démarche Act for Good(R)", a déclaré Jean-Marc Jestin, président du directoire de Klépierre.