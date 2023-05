Klepierre : confirme ses prévisions pour 2023

(Boursier.com) — Klepierre dévoile son activité du premier trimestre 2023, confirmant la dynamique positive observée en 2022. Le solide rebond du chiffre d'affaires des commerçants s'est ainsi poursuivi sur les trois premiers mois de l'année, en hausse de 13,2%. La fréquentation a également progressé au cours du trimestre et affiche une progression de 14,1% par rapport à 2022.

Le chiffre d'affaires total s'est ainsi élevé à 371,5 ME, en hausse de 3,3%. Les revenus locatifs bruts des trois premiers mois de 2023 ressortent à 287,1 ME, reflétant le rebond du chiffre d'affaires des commerçants et de la fréquentation, le dynamisme de l'activité locative, ainsi qu'une hausse des revenus variables et des autres revenus. Les revenus locatifs nets ont atteint 228,5 ME, en amélioration de 6,2%, ajustés des développements et des cessions réalisés en 2022. Cette croissance a notamment été portée par un effet d'indexation positif de 5,75%.

Compte tenu de la performance du premier trimestre, Klépierre confirme ses prévisions pour 2023 et prévoit de générer un cash-flow net courant par action de 2,35 euros, en hausse de 5% par rapport au chiffre ajusté pour 2022 de 2,24 euros (soit 2,62 euros retraité de 0,30 euro de reprises de provisions et 0,08 euro relatif au cash-flow généré par les actifs cédés). Ces prévisions supposent le maintien de la dynamique du chiffre d'affaires des commerçants, la stabilité du taux d'occupation et la stabilité du taux de collecte par rapport à 2022. Elles intègrent également l'impact sur les coûts de l'inflation prévue en Europe pour 2023 et le niveau actuel des coûts de financement.