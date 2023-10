Klepierre : confirme ses objectifs 2023

(Boursier.com) — Klepierre dévoile une forte progression de son activité sur neuf mois et se dit "en bonne voie" pour atteindre sa guidance 2023. Le leader européen des centres commerciaux a enregistré une progression de 8,6% de ses revenus locatifs nets à 736,7 ME, tandis que le chiffre d'affaires total des commerçants (à périmètre constant) dans les centres de Klépierre a augmenté de 7% à 1,042 milliard d'euros avec une fréquentation en hausse de 8%.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le Groupe a enrichi son offre commerciale et démontré la pertinence de ses actifs pour les enseignes en signant 1 197 baux (en hausse de 21% par rapport à la même période en 2022). Au total, 909 renouvellements et 'recommercialisations' ont été conclus, avec un taux de réversion positif de 4,1%, en plus de l'indexation. Au 30 septembre, le taux d'occupation financière s'élevait à 95,8%, en hausse de 10 points de base par rapport au 30 juin 2023, tandis que le taux d'effort des commerçants est resté stable à 12,8%.

Le groupe confirme ses prévisions pour 2023, à savoir un flux de trésorerie net courant d'au moins 2,40 euros par action, un taux d'occupation stable et des ventes au détail au moins égales à 2022.