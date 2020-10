Klépierre : chiffre d'affaires total en repli de 7,9% sur neuf mois

Crédit photo © Klépierre

(Boursier.com) — Klépierre a vu son activité se redresser considérablement au troisième trimestre. Le chiffre d'affaires total des commerçants des centres commerciaux a ainsi atteint 90% du niveau de l'an dernier, contre 85% en juin et 76% en mai. Sur la période, les performances de tous les centres commerciaux du Groupe s'améliorent, hormis pour ceux situés à proximité de noeuds de transport, qui continuent d'être affectés par le manque de voyageurs et de touristes. Le chiffre d'affaires total pour les neuf premiers mois de l'année ressort à 918,5 ME, en recul de 7,9%. Les revenus locatifs bruts générés par les centres commerciaux se sont établis, en part totale, à 852,9 ME, en baisse de 7,1%.

Au 30 septembre, l'endettement net consolidé de Klépierre atteignait 9,181 MdsE, contre 9,129 MdsE au 30 juin. L'augmentation de 52 ME est principalement imputable au versement du solde du dividende 2019 en juillet, partiellement neutralisé par les encaissements du troisième trimestre et le recouvrement de créances au titre du deuxième trimestre. Fin septembre, la position de liquidité du Groupe s'élevait à 2,8 MdsE (2,3 MdsE de lignes de crédit renouvelable, 0,4 MdE de découverts bancaires et 0,1 Md de trésorerie), couvrant l'ensemble des besoins de refinancement jusqu'en juin 2022.

Au troisième trimestre 2020, Klépierre a observé une reprise encourageante des ventes, de la fréquentation et des taux d'encaissement des loyers, marquant une nette amélioration par rapport au premier semestre. Les négociations engagées avec les enseignes portant sur les loyers afférents à la période de confinement progressent bien et le Groupe est confiant quant à sa capacité à finaliser ces négociations d'ici la fin de l'année, ce qui se traduira par un taux de collecte encore plus élevé des loyers du deuxième trimestre.