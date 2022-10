Klépierre : bien classé au palmarès RSE de GRESB

(Boursier.com) — Klépierre est une nouvelle fois distinguée pour l'excellence de sa politique RSE par le Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB). Pour la 3e année consécutive, le Groupe s'impose à la 1re place dans les catégories Global Retail Listed, Europe Listed, Europe Retail et Europe Retail Listed et réhausse encore sa note d'un point avec un score global de 98/100.

Avec cette note et en comparaison de la moyenne de ses pairs (79/100) ou de l'ensemble des répondants du GRESB (74/100), Klépierre confirme son avance sur le secteur. Le groupe assoit ainsi son leadership en termes d'engagements RSE. Alors que Klépierre s'apprête à clore son premier plan quinquennal 'Act for Good', ces résultats viennent valider et récompenser le travail de fond mené depuis 2018 par ses équipes.