Klaviyo dope sa fourchette d'IPO à Wall Street

(Boursier.com) — Klaviyo , une firme de Boston active dans l'automatisation du marketing, a révisé à son tour en hausse sa fourchette d'introduction, entre 27 et 29$ par titre, comme attendu. La compagnie et ses actionnaires actuels entendaient auparavant proposer 19,2 millions d'actions dans une fourchette allant de 25 à 27$. Le haut de la nouvelle fourchette représenterait une valorisation boursière de 9 milliards de dollars environ. Le prix de l'offre sera fixé ce mardi. En haut de fourchette, la levée de fonds atteindrait 557 millions de dollars. Reuters avait indiqué la semaine dernière que l'opération avait été près de 20 fois sursouscrite. BlackRock et AllianceBernstein ont précisé qu'ils étaient susceptibles d'acquérir jusqu'à 100 millions de dollars de titres chacun.