Klaviyo : +9% pour son introduction à Wall Street

(Boursier.com) — Klaviyo a pris finalement 9,2% en clôture hier soir à Wall Street, à 32,76$ sur le NYSE, après un pic intraday de 39,47$. La firme de Boston active dans l'automatisation du marketing, qui venait de réviser à son tour en hausse sa fourchette d'introduction, entre 27 et 29$ par titre, a ensuite pricé l'opération à 30$ par titre, encore au-dessus de cette fourchette. La compagnie et ses actionnaires actuels proposaient 19,2 millions d'actions, ce qui a permis une levée de fonds de 576 millions de dollars. La valorisation sur les bases de la clôture d'hier atteint 10 milliards de dollars. Reuters avait indiqué la semaine dernière que l'opération avait été près de 20 fois sursouscrite. BlackRock et AllianceBernstein ont précisé qu'ils étaient susceptibles d'acquérir jusqu'à 100 millions de dollars de titres chacun. Klaviyo, fondé en 2012 par les ingénieurs Ed Hallen et Andrew Bialecki, permet le stockage et l'analyse des données pour les marques de commerce en ligne, ce qui permet l'envoi de messages personnalisés aux prospects. Le directeur général Andrew Bialecki a indiqué que l'intelligence artificielle était au centre de la stratégie du groupe.