Klarsten : remboursement anticipé de l'apport de l'actionnaire de référence

(Boursier.com) — Klarsen , spécialiste du data marketing pour la conquête et l'engagement client, a procédé au remboursement anticipé de l'apport financier effectué il y a un an environ lors de l'adoption du plan de continuation. Cette avance avait été réalisée par le dirigeant du groupe et actionnaire de référence dans le cadre du plan afin de renforcer les moyens de l'entreprise. Cet apport financier exceptionnel réalisé en compte courant, donc non convertible ni dilutif, avait permis à la société d'assurer ses engagements et de soutenir son développement. La décision de le rembourser de façon anticipée a été rendue possible par la très bonne tenue de la trésorerie issue des flux d'activité et d'opérations sur le portefeuille d'actifs, commente le groupe, qui a ainsi procédé pour l'année 2021 aux règlements des échéances du plan de continuation pour un montant total de 643 912 euros.